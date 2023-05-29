Дания увеличит военную помощь Украине на $2,59 млрд

Дания планирует увеличить расходы на военную помощь Украине на 17,9 млрд крон ($2,59 млрд) в этом и следующем году, заявила в понедельник премьер-министр страны Метте Фредериксен.

Дания, население которой составляет менее 6 миллионов человек, в марте учредила фонд в размере 1 миллиарда долларов для оказания военной, гражданской и финансовой помощи Украине в 2023 году.

Фредериксен, которую считают возможным претендентом на пост нового главы НАТО (Йенс Столтенберг, должен уйти в отставку в сентябре), в понедельник сообщила датскому общественному радио, что правительство планирует добавить в фонд еще 7,5 млрд крон в этом году и 10,4 млрд в следующем. Новые средства предназначены для военной помощи, сообщило радио «Данмаркс».

«Этот крупный взнос еще больше укрепит боевые возможности Вооруженных сил Украины в краткосрочной и среднесрочной перспективе, – написал в «Твиттере» президент Украины Владимир Зеленский. – Наша сила – в единстве!»

Объявление было сделано в преддверии визита на этой неделе госсекретаря Энтони Блинкена в соседние с Данией страны – Швецию, Норвегию и Финляндию.

Напомним, что Финляндия недавно вступила в НАТО в связи с вторжением России в Украину, а Швеция надеется присоединиться к альянсу к июльскому саммиту в Вильнюсе.