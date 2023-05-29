Боррель: РФ не піде на переговори, не спробувавши виграти війну

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель прогнозує новий військовий наступ Росії в найближчі місяці.

Про це головний дипломат ЄС сказав на конференції Cercle d’Economia в Барселоні, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на La Vanguardia.

«Я не налаштований оптимістично щодо того, що станеться в Україні цього літа», – сказав Боррель.

На його думку, Москва не сяде за стіл переговорів, не спробувавши спочатку виграти війну в Україні.

«Він (Путін – ред.) спробував одного разу і не досяг успіху», – вважає головний дипломат ЄС, додавши, що РФ спробує знову захопити Україну попри значні втрати російської армії.

«Вона (РФ – ред.) все ще має силу, ми не повинні її недооцінювати», – додав він.

Боррель наголосив на необхідності збільшення військових витрат, щоб відповісти на оборонні виклики, які стоять перед Європою.