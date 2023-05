Дания увеличит военную помощь Украине на $2,59 млрд Ukraine says it downed 11 Iskander and 29 drones missiles launched by Russia in daytime attack » Білл Гейтс анонсував «похорон» Google за пару років Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс пророкує, що незабаром найкраща з компаній в галузі ШІ створить персонального цифрового агента, якій замінить інші сервіси. Він вважає, що потенційний помічник зі штучним інтелектом розумітиме потреби та звички людей. Також він допомагатиме їм у отриманні необхідної інформації. Про це мільярдер заявив під час заходу Goldman Sachs та SV Angel у Сан-Франциско, йдеться на телеканалі CNBC. Хто б не створив такого особистого агента, це по-справжньому вартісна технологія, тому що ви ніколи більше не зайдете на сайт пошуковика, на кшталт Google, чи сайт Amazon. Гейтс вважає, що переможцем у перегонах розробників ШІ може стати як стартап, так і технологічний гігант та прагне до того, щоб це був Microsoft. Водночас він припускає, що таку можливість може мати й стартап Inflection.AI. Його співзасновником є екс-виконавчий директор DeepMind Мустафа Сулейман. Білл Гейтс анонсував «похорон» Google