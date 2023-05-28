В Офісі президента заявили про початок операції з підготовки до контрнаступу ЗСУ

В Офісі президента заявили, що Україна вже почала попередні операції з підготовки до контрнаступу проти російських окупаційних військ.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк виданню The Gardian.

“Це (контрнаступ, – ред.) складний процес, який не є питанням одного дня, певної дати або години. Це безперервний процес деокупації, і деякі процеси вже відбуваються, наприклад, руйнування ліній постачання або підрив складів за лінією фронту”, – каже Подоляк.

Водночас він зауважує, що інтенсивність контрнаступу наростає і займе досить тривалий період часу.

При цьому на Банковій припускають, що в міру того, як контрнаступ набирає обертів, відбуватимуться нові вторгнення російських партизанських груп на територію Росії, як, наприклад, рейд у Бєлгородській області на початку цього тижня.