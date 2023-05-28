Лідери країн Балтії та Німеччини: «замороження» війни РФ проти України є неприйнятним

У разі заморозки війни, розв’язаної Росією проти України, та збереженням під контролем Кремля нині окупованої території, військова агресія Москви продовжиться у майбутньому, і подальші конфлікти неминучі.

Про це заявили лідери країн Балтії та Німеччини прес-конференції у Таллінні, повідомляє пресслужба естонського уряду.

Глави урядів країн зазначили, що подібне заморожування війни стане живильним середовищем для майбутніх конфліктів, що є неприйнятним.

Як заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, якщо РФ думає, що їй може зійти з рук захоплення частини території України, то «цього не станеться».

«Тому ми підтримуємо Україну стільки, скільки потрібно. Росія має вивести свої війська. Це — основа миру», — наголосив він.

За словами прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас, Україна вирішує самостійно щодо закінчення війни та можливості розпочати переговори.

«Але, як щойно сказав Олаф Шольц, заморожений конфлікт буде лише живильним середовищем для майбутніх конфліктів. І ми не можемо цього допустити. Тому ми маємо покінчити із «сірими зонами» в Європі, зокрема в Україні», — заявила вона.

Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш звернув увагу, що Україна сама обиратиме формат переговорів, при цьому «очевидно, треба почати з того, що для цього потрібно повністю звільнити Україну».

Глава латвійського уряду переконаний, що відправною точкою для врегулювання має стати мирний план, представлений президентом України Володимиром Зеленським.