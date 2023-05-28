Держдеп США: Блінкен вирушає до Північної Європи, щоб обговорити допомогу Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Швецію, Норвегію та Фінляндію, щоб обговорити допомогу Україні.

Про це йдеться на офіційному сайті Державного департаменту Сполучених Штатів.

Блінкен вирушить до Швеції, де він разом із міністром торгівлі США Джиною Раймондо та торговим представником США Тай буде співголовою четвертого засідання Ради з торгівлі та технологій США-ЄС. Там він закликатиме притягнути РФ до відповіді за агресію та попросить посилити підтримку України.

З 31 травня по 1 червня він перебуватиме у Норвегії, де візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО для обговорення підготовки до липневого саміту НАТО у Вільнюсі. В Осло він також обговорить додаткову підтримку України.

На початку червня Блінкен відвідає Гельсінкі та виступить там із промовою. Очікується, шо у ній він висвітлить усі аспекти стратегічної невдачі російської агресії проти України, а також постійні зусилля щодо підтримки захисту Україною своєї території, суверенітету та демократії у прагненні до справедливого та міцного миру.

Раніше повідомлялося, що Держдепартамент не виключає визнання Росії державою-спонсором тероризму за скоєні злочини під час вторгнення в Україну.