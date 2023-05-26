В Израиле заработали дорожные камеры нового образца, которые нельзя обмануть

В Израиле, на южном участке шоссе 90 в направлении Эйлата, полноценно начали работать камеры видеофиксации нового образца, перед которыми тормозить бесполезно, потому что они замеряют скорость не точечно, а на протяжение участка.

С ноября прошлого года такие камеры работали в тестовом режиме, теперь с их помощью будут «ловить» нарушителей.

В дорожной полиции рассказали, что вывод о нарушении скоростного режима определяется по показателю средней скорости на отрезке в несколько километров. Это позволит более точно понимать «событие нарушения».

Принцип состоит в том, что на шоссе вблизи камеры прокладывают металлические полосы на определенном расстоянии друг от друга. Когда машина проезжает через эти полосы, высчитывается скорость, с которой она пересекает одну полосу за другой. Участков для замера несколько, всего показания учитываются на дистанции 3-5 километров. Одновременно контроль ведется за перекрестками на тот случай, если кто-то пересекает их на красный свет.

Теперь предупреждение Waze о том, что впереди расположена камера, не поможет. Даже если сбросить скорость перед камерой, она проследит, что будет дальше, и все равно накажет любителя быстрой езды.

В рамках пилотного проекта камеры старого образца («скворечники») заменят на новые.

«Курсор» писал ранее, что мировой суд в Беэр-Шеве неделю назад принял решение, согласно которому, на дорогах Израиля останутся цифровые камеры видеофиксации типа алеф-3, которые называют оранжевые «скворечники», поскольку они соответствуют стандарту.