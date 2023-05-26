У США попередили про можливу кібератаку Китаю на об’єкти критичної інфраструктури

Про це повідомило агентство Reuters.

Стало відомо, що багатонаціональне попередження показало, що китайська кампанія кібершпигунства була спрямована на військові та урядові об’єкти в Сполучених Штатах. Китайський уряд відкинув твердження, що його шпигуни переслідують західні цілі, назвавши попередження «колективною дезінформаційною кампанією».

Американські офіційні особи заявили, що вони все ще перебувають у процесі усвідомлення цієї загрози.

«У нас є щонайменше одне місце, про яке ми не знали з моменту публікації посібника з полювання, яке надало нам дані та інформацію», — сказав Роб Джойс, директор з кібербезпеки Агентства національної безпеки США (АНБ), в інтерв’ю агентству Reuters.

Агентство кібербезпеки й безпеки інфраструктури США (CISA) окремо заявило, що працює над тим, щоб зрозуміти «масштаби потенційних вторгнень і пов’язаних з ними наслідків».

Це допоможе йому «надати допомогу там, де це необхідно, і більш ефективно зрозуміти тактику, яку застосовує цей супротивник», — сказав агентству Reuters виконавчий помічник директора CISA Ерік Гольдштейн.

За словами дослідників і посадовців, складність захисту від такої шпигунської діяльності полягає в тому, що вона є більш прихованою, ніж звичайні шпигунські операції.

«У цих випадках противник часто використовує законні облікові дані і законні інструменти мережевого адміністрування, щоб отримати доступ для виконання своїх цілей у цільовій мережі», — сказав Голдштейн. «Багато традиційних методів виявлення, таких як антивірус, не знайдуть цих вторгнень».

Аналітики Microsoft, які виявили кампанію Volt Typhoon, заявили, що вона «може порушити критично важливу комунікаційну інфраструктуру між Сполученими Штатами та Азійським регіоном під час майбутніх криз» — це натяк на ескалацію напруженості у відносинах між США та Китаєм через Тайвань та інші питання.

«Розвідувальна спільнота США оцінює, що Китай майже напевно здатний здійснити кібератаки, які можуть порушити роботу критично важливих інфраструктурних служб в США, в тому числі нафто- і газопроводів і залізничних систем», — заявив на прес-брифінгу речник Державного департаменту Метью Міллер.