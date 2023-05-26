США «решительно» осудили соглашение между Россией и Беларуси о ядерном оружии

Соединенные Штаты «решительно» осудили соглашение между Россией и Беларусью о развертывании тактического ядерного оружия на белорусской территории, но не увидели причин для корректировки конфигурации собственных ядерных сил.

«Мы решительно осуждаем эту договоренность, – заявил журналистам представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. – Это очередной пример безответственного поведения России, которое мы наблюдаем с начала ее полномасштабного вторжения в Украину более года назад».

Миллер напомнил, что использование химического, биологического или ядерного оружия в этом конфликте «повлечет суровые последствия».

«Но в связи с этими сообщениями я лишь добавлю, что мы не видим причин корректировать собственную конфигурацию ядерных сил или каких-то признаков того, что Россия готовится использовать ядерное оружие», – сказал Миллер.

В среду министры обороны Беларуси и России на встрече в Минске подписали документы о порядке размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси.

Как сообщило белорусское государственное агентство БелТА, Виктор Хренин и Сергей Шойгу также обсудили «военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества между оборонными ведомствами».

Шойгу назвал Беларусь «верным союзником и надежным партнером», но отметил, что речь не идет о передаче Беларуси ядерного оружия: решение о его применении остается за Москвой.