White House and Republicans Close to Deal on National Debt Ceiling Нідерланди можуть відправити F-16 в Україну після навчання пілотів » США «решительно» осудили соглашение между Россией и Беларуси о ядерном оружии В Госдепартаменте назвали соглашение о развертывании тактического ядерного оружия на территории Беларуси «очередным примером безответственного поведения» Москвы Соединенные Штаты «решительно» осудили соглашение между Россией и Беларусью о развертывании тактического ядерного оружия на белорусской территории, но не увидели причин для корректировки конфигурации собственных ядерных сил. «Мы решительно осуждаем эту договоренность, – заявил журналистам представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. – Это очередной пример безответственного поведения России, которое мы наблюдаем с начала ее полномасштабного вторжения в Украину более года назад». Миллер напомнил, что использование химического, биологического или ядерного оружия в этом конфликте «повлечет суровые последствия». «Но в связи с этими сообщениями я лишь добавлю, что мы не видим причин корректировать собственную конфигурацию ядерных сил или каких-то признаков того, что Россия готовится использовать ядерное оружие», – сказал Миллер. В среду министры обороны Беларуси и России на встрече в Минске подписали документы о порядке размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси. Как сообщило белорусское государственное агентство БелТА, Виктор Хренин и Сергей Шойгу также обсудили «военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества между оборонными ведомствами». Шойгу назвал Беларусь «верным союзником и надежным партнером», но отметил, что речь не идет о передаче Беларуси ядерного оружия: решение о его применении остается за Москвой.