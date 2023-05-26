НАТО запропонує Україні новий формат відносин: деталі ЗМІ показали відео удару безпілотника в Краснодарі » Швеція передасть Україні САУ Archer Україна отримає від Швеції самохідні артилерійські установки Archer влітку 2023 року. Також повернуться бійці, навчені працювати із такими системами. Цю інформацію зазначив міністр оборони України Олексій Резніков на спільному брифінгу з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном та міністром цивільної оборони Швеції Карлом-Оскаром Боліном. “САУ Archer разом з навченими екіпажами артилеристів прибудуть в Україну протягом літа 2023 року”, – сказав Резніков. Окрім цього, українські воїни завершують навчання на сучасних броньованих машинах CV 90. “Функціонують різні типи тренінгових місій, в яких наші військовослужбовці навчаються завдяки шведським інструкторам”, – йдеться у повідомленні Міноборони. Довідка: САУ Archer – шведська 155-мм багатоцільова самохідна артилерійська установка. Має 8-метровий гарматний ствол виробництва шведської компанії Bofors. Головною особливістю є повна автоматизація процесу заряджання, через що зростає темп стрілянини. Крім того, розрахунок скорочується до 3-4 осіб. При дальності стрілянини понад 50 км забезпечує ефективну вогневу підтримку. В автоматичному режимі повний боєзапас 21 постріл може бути випущений за 2,5 хв.