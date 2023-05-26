ППО збила усі крилаті ракети над Києвом. У Дніпрі пошкоджені 3 підприємства й АЗС

Про це повідомляє місцева влада.

За даними Генштабу, сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетного та авіаційного ударів «шахедами» по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Станом на 04:00 сирени повітряної тривоги пролунали по всій території України. Починаючи з 05:15 ОВА почали оголошувати відбої у різних регіонах.

Київ та область

Внаслідок падіння уламків в Оболонському районі Києва, зафіксовано пошкодження даху одного з торговельно-розважальних центрів.

«Без займання і критичних руйнувань. Окремі фрагменти впали просто на територію ТРЦ. Попередньо, постраждалих немає. Інформація уточнюється», — зауважив Сергій Попко, начальник КМВА.

Натомість у Шевченківському районі зафіксовано падіння уламка на приватний будинок. Пошкоджено дах та вікно. Попередньо, інформація щодо постраждалих відсутня.

Близько 04:15 жителі Києва та околиць чули гучні вибухи. У військовій адміністрації звітували про роботу ППО.

Згодом міська військова адміністрація повідомляла, що атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно — крилатими ракетами типу Х-101/555.

Черкащина

О 05:32 про роботу ППО повідомили у Черкаській ОВА.

Подробиць немає.

Дніпро та область

Ворог масовано атакував область ракетами та дронами.

За даними очільника ОВА Сергія Лисака, дісталося Дніпру. У приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені 2 будинки та авто. Зайнялося й на двох приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали.

Фото: Сергій Лисак

Крім того, понівечена заправка. Постраждав її працівник. Йому надали меддопомогу – лікуватиметься вдома. Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство.

«Усюди триває обстеження територій. Інформація уточнюється», — наголосив він.

Фото: Сергій Лисак

Також росіяни обстріляли Марганецьку громаду з БПЛА. Минулося без жертв.

Попередньо тільки військові з ПвК «Схід» цієї ночі над областю збили 5 крилатих ракет та 6 «шахедів».

«Суспільне» писало про вибухи о 03:30 та 04:10. Натомість мер Дніпра Борис Філатов просив нічого не знімати.

А голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук попереджав про загрозу для Кривого Рогу.