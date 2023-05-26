Новим головою Верховного Суду обрали Станіслава Кравченка

Про це стало відомо з трансляції Пленуму ВСУ.
Голоси за нового голову розподілилися наступним чином:
- 11 – проти всіх кандидатів.
- Суддя Касаційного адмінсуду ВС Альберт Езеров, який висунув свою кандидатуру сам, отримав 2 голоси.
- Суддя КАС ВС Наталія Коваленко – 13.
- Голова ККС ВС Станіслав Кравченко – 108.
- Суддя КГС ВС Іван Міщенко – 14 голоси.
Новим головою Верховного Суду став Станіслав Кравченко.
Голову ВС будуть обирали з наступних кандидатів:
- суддя Касаційного адміністративного суду у складі ВС 41-річний Альберт Єзеров, суддя ВС з травня 2019 року;
- суддя Касаційного господарського суду у складі ВС, голова конкурсної комісії з відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів Іван Міщенко, суддя ВС з 2017 року;
- суддя Касаційного адміністративного суду у складі ВС Наталія Коваленко, суддя ВС з листопада 2017 року;
- голова Касаційного кримінального суду у складі ВС 56-річний Станіслав Кравченко, суддя ВС з листопада 2017 року, з грудня того ж року голова ККС у складі ВС.
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