НАТО запропонує Україні новий формат відносин: деталі

Члени НАТО мають намір запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку її заявки на членство. Проте будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою.

Зазначається, що заявка України на вступ до НАТО поки що залишилася без відповіді, але, ймовірно, буде основною темою Вільнюського саміту Альянсу в липні. Тим часом набуває підтримки ідея підвищити статус України в НАТО.

Наразі сторони зустрічаються в рамках Комісії Україна – НАТО, яка керує діяльністю співпраці та є форумом для консультацій між членами Альянсу та Україною з питань безпеки, що становлять спільний інтерес.