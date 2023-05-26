Как выбрать депозит

Несмотря на появление большого количества вариантов для инвестиции средств, банковские депозиты все еще остаются одним из основных направлений для получения пассивного дохода. При этом сам банковский продукт может делиться на несколько видов, от чего зависят проценты по депозитным вкладам, порядок их выдачи и другие нюансы. В этой статье мы разберемся с видами инвестиций данного типа, а также поделимся советами по выбору оптимального продукта.

Какие бывают депозиты?

Банковский депозит – это отдельный тип инвестиции, при которой вкладчик предоставляет свои средства в пользование банку на определенный срок. В свою очередь банковское учреждение обязуется вернуть их с заранее оговоренными процентами. Такие вклады могут отличаться по нескольким моментам:

валюта депозита – национальная (гривна), международная (доллары, евро);

термин действия контракта – срочный, по требованию;

начисление процентов – обычное, с капитализацией;

выплата – проценты могут выплачиваться в конце срока действия депозита или каждый месяц.

Срочный вклад предполагает строгое соблюдение сроков договора. До его истечения вкладчик не может забрать свои средства. Такой депозит идеально подойдет для инвесторов, которые рассчитывают на серьезную прибавку к основной сумме. Депозит по требованию оставляет за вкладчиком возможность забрать свои средства в любой момент. Процентная ставка у такого типа инвестиции несколько ниже.

Что касается начисления процентов – обычный вклад предполагает выплату процентов по окончанию срока действия договора согласно оговоренным условиям. Депозит с капитализацией позволяет значительно увеличить доход, так как процент ежемесячно или поквартально прибавляется к сумме на счету. Таким образом действует эффект снежного кома со сложными процентами, сумма которых растет пропорционально росту депозита.

Советы по выбору депозита

Если вы хотите, чтобы ваши деньги работали, принося пассивный доход, первым делом стоит определиться с банком, которому вы сможете доверить сбережения. На сегодня один их лучших продуктов в Украине предлагает IdeaBank. Также стоит обратить внимание на следующие нюансы:

определите цель – чтобы грамотно выбрать тип вклада, важно определиться, какую цель вы преследуете;

выберите оптимальную процентную ставку – она будет зависеть как от валюты вклада, так и от его срока и возможности расторжения;

определитесь с валютой – гривневые вклады характеризуются большим процентным начислением, тогда как валютный депозит не так подвержен влиянию инфляции;

выберите комфортный срок – вы должны понимать, что при выборе классического депозита у вас не будет возможности забрать средства до истечения действия контракта;

определитесь с получением процентов – если вы хотите получить внушительную сумму сразу, лучше выбирать выплату процентов по истечению договора.

При грамотном подходе к выбору финансового продукта от IdeaBank вы сможете получить серьезный доход с гарантией выплаты.