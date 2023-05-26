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Іран продовжує поставки зброї РФ, Захід не може цьому завадити, — CNN

БПЛА, Іран
Росія використовує води Каспію, аби отримувати зброю з Ірану. Перешкодити цьому країни Заходу не можуть

Про це інформує CNN.

Через Каспійське море з Тегерана до Москви йде все більше можливих вантажів зі зброєю. Експерти вважають, що цей маршрут використовується для перевезення безпілотників, куль і мінометних снарядів, які РФ закуповує для війни в Україні.

Дані відстеження демонструють, що судна в регіоні все частіше стають «темними» — це свідчить про те, що їх переміщення намагаються приховати.

Минулого року компанія Lloyd’s List Intelligence виявила вересневий сплеск кількості прогалин у даних стеження за суднами на Каспії. Видання зазначає, що це сталося незабаром після того, як Тегеран звинуватили у продажу БПЛА Москві. Вже восени РФ частіше використовувала іранські дрони по території України, в тому числі проти критичної інфраструктури.

Аналітики вважають, що у західних союзників України мало сил, щоб зупинити такі поставки зброї.

«Немає ризику для іранського експорту в Каспійському морі через країни, що межують — у них немає можливості або мотиву перешкоджати такому обміну», — зазначив аналітик EOS Risk Group Мартін Келлі.

26 мая, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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