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Фінляндія направила новий пакет військової допомоги Україні на суму 109 млн євро

Фінляндія направила в Україну 16-й за рахунком пакет військової допомоги, який включає, зокрема, зенітне озброєння та боєприпаси.

Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Фінляндії.

Вартість нового пакета військової допомоги оцінюють у 109 мільйонів євро.

«Фінляндія продовжує підтримувати Україну разом із нашими міжнародними партнерами. Вартість усіх наданих Фінляндією пакетів військової допомоги зараз становить 1,1 мільярда євро», – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.

З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечної доставки у Міноборони Фінляндії не повідомили жодних подробиць щодо точного змісту, способу та термінів доставки допомоги.

26 мая, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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