Вікторія Нуланд розповіла, скільки часу готувався український контрнаступ Генсека Брежнєва позбавили звання почесного громадянина Києва » Фінляндія направила новий пакет військової допомоги Україні на суму 109 млн євро Фінляндія направила в Україну 16-й за рахунком пакет військової допомоги, який включає, зокрема, зенітне озброєння та боєприпаси. Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Фінляндії. Вартість нового пакета військової допомоги оцінюють у 109 мільйонів євро. «Фінляндія продовжує підтримувати Україну разом із нашими міжнародними партнерами. Вартість усіх наданих Фінляндією пакетів військової допомоги зараз становить 1,1 мільярда євро», – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен. З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечної доставки у Міноборони Фінляндії не повідомили жодних подробиць щодо точного змісту, способу та термінів доставки допомоги.