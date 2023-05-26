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Безпілотник атакував будівлю Газпрому в Бєлгородській області РФ

Безпілотник скинув вибуховий пристрій на будівлю «Газпрому» в Бєлгородській області РФ — губернатор області В’ячеслав Гладков у Telegram, російський Telegram-канал «База»

«Вибуховий пристрій скинуто з безпілотника в селищі Октябрський Бєлгородського району. Постраждалих немає. Унаслідок атаки БПЛА пошкоджено адміністративну будівлю: вибито вікна, посічено фасад і покрівлю. На місці працюють усі оперативні служби».

За даними Бази, атака сталася близько 23:00 25 травня. Зазначається, що будівля «Газпрому» пошкоджена, але постраждалих немає.

26 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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