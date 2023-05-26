Іран ймовірно постачає РФ частину допомоги, включно з «Шахедами», через Каспійське море Лукашенко заявив про переміщення російської ядерної зброї до Білорусі » Безпілотник атакував будівлю Газпрому в Бєлгородській області РФ Безпілотник скинув вибуховий пристрій на будівлю «Газпрому» в Бєлгородській області РФ — губернатор області В’ячеслав Гладков у Telegram, російський Telegram-канал «База» «Вибуховий пристрій скинуто з безпілотника в селищі Октябрський Бєлгородського району. Постраждалих немає. Унаслідок атаки БПЛА пошкоджено адміністративну будівлю: вибито вікна, посічено фасад і покрівлю. На місці працюють усі оперативні служби». За даними Бази, атака сталася близько 23:00 25 травня. Зазначається, що будівля «Газпрому» пошкоджена, але постраждалих немає.