Батько нового заступника голови СБУ має паспорт РФ, — «Схеми» Журналісти виявили, що батько новопризначеного заступника голови СБУ Сергія Наумюка має чинний російський паспорт. Це підтверджує витяг з системи «Роспаспорт» Про це ідеться у повідомленні Радіо Свобода. Призначений заступник голови СБУ Сергій Наумюк раніше підтверджував наявність громадянства РФ у батька та брата, але запевняв, що це було вимушене рішення «з побутових причин», і зазначав, що в подальшому його родичі від російських паспортів нібито відмовилися. Про те, що паспорт не був анульований, свідчить його відсутність у переліку недійсних паспортів на сайті МВС Росії. Згідно з витягом з реєстру «Роспаспорт», який «Схеми» отримали у своє розпорядження, паспорт громадянина РФ Анатолія Наумюка був оформлений у 2015 році у місті Тула. Відповідно до документа, він подав заяву на отримання громадянства, вказавши підставою видачі паспорта – «набуття громадянства Російської Федерації». Президент Володимир Зеленський 25 тра