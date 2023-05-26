Батько нового заступника голови СБУ має паспорт РФ, — «Схеми»

Про це ідеться у повідомленні Радіо Свобода.

Призначений заступник голови СБУ Сергій Наумюк раніше підтверджував наявність громадянства РФ у батька та брата, але запевняв, що це було вимушене рішення «з побутових причин», і зазначав, що в подальшому його родичі від російських паспортів нібито відмовилися.

Про те, що паспорт не був анульований, свідчить його відсутність у переліку недійсних паспортів на сайті МВС Росії.

Згідно з витягом з реєстру «Роспаспорт», який «Схеми» отримали у своє розпорядження, паспорт громадянина РФ Анатолія Наумюка був оформлений у 2015 році у місті Тула. Відповідно до документа, він подав заяву на отримання громадянства, вказавши підставою видачі паспорта – «набуття громадянства Російської Федерації».