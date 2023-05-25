Залужний спростував фейки росіян про свою “загибель” і звернувся до українців

Головнокомандувач Збройних сил України на тлі фейків від російських пропагандистів про його “поранення” і “загибель” з’явився на відео і оприлюднив звернення до українців.

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України Анатолій Штефан показав відео з Валерієм Залужним і заявив, що ролик знято 25 травня.

“Протягом травня ми спостерігаємо феєричні та фантастичні історії від російської пропаганди, а також різні конспірологічні версії від так званих експертів. Нарешті, сьогодні, 25 травня, я хочу відкрити страшну таємницю, дуже страшну таємницю про головнокомандувача Збройних Сил України”, — сказав Штефан.

Після цього у кадрі з’явився Валерій Залужний та сказав: “Щиро дякую всім українцям, разом обов’язково переможемо. І не тільки сьогодні. Завжди”.

Слід зазначити, що у російських пропагандистських ЗМІ розповсюджується інформація про нібито “загибель” Залужного, його “поранення” тощо.

Нагадаємо, напередодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем сил США в Європі Крістофером Каволі. Обговорили посилення протиповітряної оборони України за допомогою F-16.