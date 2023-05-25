Нидерланды – за скорейшую организацию подготовки украинских пилотов к эксплуатации F-16

Нидерланды хотели бы как можно скорее организовать подготовку украинских пилотов на истребителях F-16, заявила в среду министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в послании, направленном в парламент страны.

Обучение будет координироваться с Бельгией, Данией и Великобританией, другие страны тоже могут участвовать, уточнила Оллонгрен.

Напомним, что во вторник глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обучение украинских пилотов на западных истребителях F-16 не сделает НАТО стороной конфликта в войне России против Украины.

Днем ранее высокопоставленные российские дипломаты заявили, что передача Украине истребителей F-16 поставит вопрос о роли НАТО в конфликте.

В прошлую пятницу президент Джо Байден одобрил программы обучения украинских пилотов на F-16, а президент Украины Владимир Зеленский заверил Байдена, что эти самолеты не будут использоваться на российской территории.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам также заявил, что его страна будет поддерживать усилия по обучению украинских пилотов на F-16.

«Правительство поддерживает эту инициативу и рассматривает вопрос о том, какой вклад может внести Норвегия вместе с союзниками и партнерами», – сказал Грам.

В интервью общественной вещательной компании NRK Грам сообщил, что норвежское правительство пока не решило, предоставит ли Норвегия какие-либо из своих истребителей F-16 Украине.