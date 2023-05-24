Бернар-Анри Леви: Путин – продукт нашей наивности по отношению к России

В интервью Украинской службе «Голоса Америки» французский философ и публицист Бернар-Анри Леви рассказал о своем новом фильме «Слава Украине».

Леви выразил убеждение, что войну, развязанную Москвой против Украины, не следует стремиться остановить любой ценой. Он также высказался за передачу Украине оружия из французских арсеналов.

«Мы проехали от Изюма до Очакова, Бахмута, Лимана – всех этих разрушенных и героических городов, – рассказал Леви. – А фильм – рассказ об этом долгом путешествии».

«Украинцы сражаются за ценности, которые мы в Европе считаем само собой разумеющимися – ценности либерального, транспарентного общества и верховенства закона, – констатировал всемирно известный французский интеллектуал. – В этих бедствующих деревнях в районе Бахмута или в других местах, в подвалах, где эти люди оставались в ожидании эвакуации, иногда в течение месяцев. Я видел и снимал людей, у которых еще есть силы… говорить, что они сражаются за Европу, что они – часть цивилизации, и что они переносят такие страдания, потому что знают, что это не напрасно».

По словам Леви, никто в Украине не говорит, что войну надо прекратить любой ценой, что нужно найти компромисс – например, по Крыму.

«До тех пор, пока в Крыму будет хоть одно российское артиллерийское орудие, хоть один российский самолет, хоть одно (российское) судно в (одном из) крымских портов, – будет существовать экзистенциальная угроза для Украины, а значит, и для Европы», – считает публицист.

По мнению Леви, если линия фронта находится в Украине, то Европа должна «послать свое оружие со второй линии, т.е. из наших арсеналов, на передовую».

Он убежден: феномен Владимира Путина – «продукт нашей снисходительности, доброты, наивности по отношению к России».

«Мы должны были остановить его в Чечне, в Грузии, принять Грузию и Украину в НАТО», – считает Бернар-Анри Леви.