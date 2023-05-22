Разновидности хирургов

Хирургия специализируется на оперативном лечении разных заболеваний, в том числе врожденных и приобретенных недугов, травм и т.д. Хирургическая помощь быть неотложной и плановой, и в некоторых случаях помогает даже спасти жизнь человеку.
Для хирургического лечения в клинике есть стационар Киев, в котором созданы комфортные условия для пациентов, работает штат квалифицированных хирургов по разным направлениям и ответственный мед персонал.
Какие бывают хирурги?
В хирургии различают такие направления:
- общая;
- абдоминальная;
- торакальная;
- ангиохирургия;
- оперативная гинекология и урология;
- нейрохирургия;
- оперативная проктология;
- травматология и ортопедия;
- ЛОР-хирургия;
- онкологическая;
- маммология;
- пластическая и др.
Например, хирурги общей хирурги специализируются на оперативном лечении заболеваний брюшной полости, грудной клетки, кожи.
Абдоминальная – на лечении проблем с животом и стенок брюшной полости, а торакальная – грудной клетки и этой области.
Ортопедия и травматология – решение проблем, связанных с опорно-двигательным аппаратом, а также переломами костей и ушибами.
Нейрохирургия – область хирургия, которая занимается лечением заболеваний нервной системы и позвоночника. Онкологическая специализируется на индивидуальном лечении злокачественных новообразований.
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Когда требуется консультация врача-хирурга?
Проконсультироваться с опытным хирургом необходимо в таких случаях:
- острая боль в области живота на фоне общей слабости, повышения температуры тела, рвоты, поноса и т.д.;
- проблемы с мочеиспусканием с появлением крови в моче;
- появление новообразований под кожей;
- кровь в кале;
- сильные головные боли, особенно после травмы, вместе с тошнотой и рвотой;
- резки боли после ушиба или травмы;
- появление трофический язв на любом участке тела;
- ожоги и/или обморожения конечностей;
- варикозное изменение вен, сосудов и др.
Своевременное обращение к хирургу поможет на начальных этапах определить отклонения от нормы и пройти эффективное лечение, не допустив развития патологий.
В чем преимущества применения малоинвазивных лечебных методик?
В современной хирургии все чаще используют на практике инновационные малоинвазивные методы лечения. Они имеют ряд неоспоримых преимуществ, а именно:
- миниинвазивность;
- безопасность;
- относительная безболезненность;
- амбулаторное проведение;
- быстрое восстановление;
- минимум осложнений;
- отличный косметический результат из-за отсутствия разрезов мягких тканей и др.
Применение в хирургии малоинвазивных методик лечения повышает шансы на выздоровление за счет минимизации осложнений.
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