Разновидности хирургов Хирургия специализируется на оперативном лечении разных заболеваний, в том числе врожденных и приобретенных недугов, травм и т.д. Хирургическая помощь быть неотложной и плановой, и в некоторых случаях помогает даже спасти жизнь человеку. Для хирургического лечения в клинике есть стационар Киев, в котором созданы комфортные условия для пациентов, работает штат квалифицированных хирургов по разным направлениям и ответственный мед персонал. Какие бывают хирурги? В хирургии различают такие направления: общая;

абдоминальная;

торакальная;

ангиохирургия;

оперативная гинекология и урология;

нейрохирургия;

оперативная проктология;

травматология и ортопедия;

ЛОР-хирургия;

онкологическая;

маммология;

пластическая и др. Например, хирурги общей хирурги специализируются на оперативном лечении заболеваний брюшной полости, грудной клетки, кожи. Абдоминальная – на лечении проблем с животом и стенок брюшной полости, а торакальная – грудной клетки и этой области. Ортопедия и травматология – решение проблем, связанных с опорно-двигательным аппаратом, а также переломами костей и ушибами. Нейрохирургия – область хирургия, которая занимается лечением заболеваний нервной системы и позвоночника. Онкологическая специализируется на индивидуальном лечении злокачественных новообразований. Перейдя по ссылке https://mediland.ua/metodyi-lecheniya/hirurgiya, можно подробнее узнать о направлениях в хирургии, показаниях для обращения к специалисту и записаться на консультацию в удобное время. Когда требуется консультация врача-хирурга? Проконсультироваться с опытным хирургом необходимо в таких случаях: острая боль в области живота на фоне общей слабости, повышения температуры тела, рвоты, поноса и т.д.;

проблемы с мочеиспусканием с появлением крови в моче;

появление новообразований под кожей;

кровь в кале;

сильные головные боли, особенно после травмы, вместе с тошнотой и рвотой;

резки боли после ушиба или травмы;

появление трофический язв на любом участке тела;

ожоги и/или обморожения конечностей;

варикозное изменение вен, сосудов и др. Своевременное обращение к хирургу поможет на начальных этапах определить отклонения от нормы и пройти эффективное лечение, не допустив развития патологий. В чем преимущества применения малоинвазивных лечебных методик? В современной хирургии все чаще используют на практике инновационные малоинвазивные методы лечения. Они имеют ряд неоспоримых преимуществ, а именно: миниинвазивность;

безопасность;

относительная безболезненность;

амбулаторное проведение;

быстрое восстановление;

минимум осложнений;

отличный косметический результат из-за отсутствия разрезов мягких тканей и др. Применение в хирургии малоинвазивных методик лечения повышает шансы на выздоровление за счет минимизации осложнений.