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Разновидности хирургов

Хирургия специализируется на оперативном лечении разных заболеваний, в том числе врожденных и приобретенных недугов, травм и т.д. Хирургическая помощь быть неотложной и плановой, и в некоторых случаях помогает даже спасти жизнь человеку.

Для хирургического лечения в клинике есть стационар Киев, в котором созданы комфортные условия для пациентов, работает штат квалифицированных хирургов по разным направлениям и ответственный мед персонал.

Какие бывают хирурги?

В хирургии различают такие направления:

  • общая;
  • абдоминальная;
  • торакальная;
  • ангиохирургия;
  • оперативная гинекология и урология;
  • нейрохирургия;
  • оперативная проктология;
  • травматология и ортопедия;
  • ЛОР-хирургия;
  • онкологическая;
  • маммология;
  • пластическая и др.

Например, хирурги общей хирурги специализируются на оперативном лечении заболеваний брюшной полости, грудной клетки, кожи.

Абдоминальная – на лечении проблем с животом и стенок брюшной полости, а торакальная – грудной клетки и этой области.

Ортопедия и травматология – решение проблем, связанных с опорно-двигательным аппаратом, а также переломами костей и ушибами.

Нейрохирургия – область хирургия, которая занимается лечением заболеваний нервной системы и позвоночника. Онкологическая специализируется на индивидуальном лечении злокачественных новообразований.

Перейдя по ссылке https://mediland.ua/metodyi-lecheniya/hirurgiya, можно подробнее узнать о направлениях в хирургии, показаниях для обращения к специалисту и записаться на консультацию в удобное время.

Когда требуется консультация врача-хирурга?

Проконсультироваться с опытным хирургом необходимо в таких случаях:

  • острая боль в области живота на фоне общей слабости, повышения температуры тела, рвоты, поноса и т.д.;
  • проблемы с мочеиспусканием с появлением крови в моче;
  • появление новообразований под кожей;
  • кровь в кале;
  • сильные головные боли, особенно после травмы, вместе с тошнотой и рвотой;
  • резки боли после ушиба или травмы;
  • появление трофический язв на любом участке тела;
  • ожоги и/или обморожения конечностей;
  • варикозное изменение вен, сосудов и др.

Своевременное обращение к хирургу поможет на начальных этапах определить отклонения от нормы и пройти эффективное лечение, не допустив развития патологий.

В чем преимущества применения малоинвазивных лечебных методик?

В современной хирургии все чаще используют на практике инновационные малоинвазивные методы лечения. Они имеют ряд неоспоримых преимуществ, а именно:

  • миниинвазивность;
  • безопасность;
  • относительная безболезненность;
  • амбулаторное проведение;
  • быстрое восстановление;
  • минимум осложнений;
  • отличный косметический результат из-за отсутствия разрезов мягких тканей и др.

Применение в хирургии малоинвазивных методик лечения повышает шансы на выздоровление за счет минимизации осложнений.

22 мая, 2023 | Category: Новости

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