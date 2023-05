Зеленський прилетів на саміт арабських держав Пошта Молдови призупинила відправлення посилок і листів у Росію » 25 европейских компаний, которые все еще снабжают российских оккупантов

Санкции против российских оборонных компаний не мешают западным поставкам. Необходимое оборудование импортируют избежавшие попадания в санкционные списки военные подрядчики. Европейские бизнесмены продают товары российским фирмам, которые снабжают армию микросхемами для ракет, гильзами, взрывателями, солдатской обувью, бронежилетами, двигателями для боевых кораблей и т. д. Поставки, как обнаружил The Insider, идут из Германии, Франции, Швейцарии, Венгрии, Словакии, Италии, Эстонии, Литвы, Австрии и Польши. Это: Станки для ракет

Берцы для для солдат

Бронежилеты

Микросхемы для ГЛОНАСС

Взрыватели для «Градов» и «Смерчей»

Приборы ночного видения

Нейросети для Минобороны

Надувные танки

Двигатели для военных кораблей Read in English Станки для ракет Московское ООО «Стан» — разработчик современных станков с числовым программным управлением, входящий в госкорпорацию «Ростех». Несмотря на то что «Ростех» находится под санкциями, немецкая компания Vansped Logistics (от имени Reißaus & Baumberg Maschinenbau GmbH) уже после начала войны поставляла «Стану» технологическое оборудование для литейного производства. Согласно базе ImportGenius, поставки были осуществлены в июле 2022 года. «Стан» является поставщиком нескольких оборонных предприятий. В частности, компания осуществляла техническое перевооружение «123 Авиационного ремонтного завода» (учредитель — Минобороны), который занимается обслуживанием самолетов военной авиации. Является «Стан» и подрядчиком корпорации «Тактическое ракетное вооружение»: поставлял оборудование для «ПО «Стрела», занимающегося производством противокорабельных ракет. Согласно базе данных анализа госзакупок, ООО «Стан» заключило 125 контрактов на общую сумму более 14 млрд рублей. Среди контрагентов выделяются: ПАО «ОДК-Кузнецов» — выпускает двигатели для стратегических ракетоносцев Ту-160М;

АО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“» — единственный в России разработчик и производитель танков;

АО «НИКИЭТ» — головная организация по утилизации атомных подводных лодок;

АО «Адмиралтейские верфи» — главный центр производства неатомных подводных лодок;

АО «Концерн «Морское подводное оружие-Гидроприбор» — производитель торпед и морских мин;

АО «Корпорация «Комета» — входит в состав концерна воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей», занимается созданием космического эшелона российской системы ВКО. Уже после начала войны против Украины первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков рассказывал о важности поставок со стороны ООО «СТАН» для выпуска ракетоносцев Ту-160 (именно с них по Украине запускают крылатые ракеты Х-555). Берцы для для солдат Европейские поставщики и буквально обувают российских солдат. Ростовская фирма «Донобувь» прямо на своем сайте сообщает, что является поставщиком Минобороны. Предприятие шьет военные берцы и в прошлом году полностью переквалифицировалось на выпуск продукции под нужды армии. На язычках берцев указана буква Z. «Производственные мощности компании — это новейшее высококачественное немецкое оборудование», — с гордостью сообщает «Донобувь» в своем каталоге. Как выяснил The Insider, «Донобувь» поставляет из Германии также обувной клей (отправитель — Jakob KECK Chemie GmbH) и кожу (Salamander SPS GmbH & Co. KG), а подошвы импортирует из Италии (Tacchificio Campliglionese). И итальянцы, и немцы продолжили поставки в адрес «Донобуви» и после февраля 2022-го. Salamander продает во время войны кожу и еще одному подрядчику Минобороны — АО «Компания „Фарадей“». Подошвы «Фарадей» получает тоже из Италии, от Suolificio Morrovallese. И пластиковые колодки у «Фарадея» снова итальянские, от Formificio Milanese Team. Поставщики заклепок — итальянские компании Hawai Italia и Sammi Export, стелек — Cunial Components из Италии, растворителей — немецкая Jakob KECK Chemie GmbH. 1,3 тонны кожи из шкур крупного рогатого скота производитель обуви для военных получил прошлым летом от Conceria Cervinia из Вероны. Другие поставщики «Фарадея» — словацкие фирмы Export-Import и MONETA SK spol. Бронежилеты Изготовитель бронежилетов для силовиков и военных АО НПП «КЛАСС» ввез фрезу из Италии. Поставщик — Minelli Carmello. Микросхемы для ГЛОНАСС АО «Информационные спутниковые системы» («ИСС») — один из крупнейших подрядчиков госкорпорации «Роскосмос». ИСС выполняет заказы по разработке и производству космических аппаратов в рамках развития системы навигации и позиционирования ГЛОНАСС и системы спутниковой связи «Гонец-М» в интересах Минобороны. ГЛОНАСС играет важную роль в обеспечении боеспособности Вооруженных сил РФ: система используется в высокоточном оружии, беспилотной авиации, на уровне оперативного управления войсками. В 2022 году на орбиту было запущено 9 космических аппаратов различного назначения (в том числе военного и двойного), произведенных «ИСС». «ИСС» находится только под санкциями США. Поэтому может свободно импортировать из Европы переключатели, которые используются в микросхемах бортовых системах управления ракет. Поставщик — Radiall S.A. из Франции. Взрыватели для «Градов» и «Смерчей» Французская же компания Marchante во время войны снабжала российскую оружейную компанию «Курганприбор» техническими изделиями. Французов не смущало ни то, что «Курганприбор» — официальный партнер концерна «Калашников», ни то, что владелец российской фирмы — российский сенатор Сергей Муратов. Сам «Курганприбор» попал в черный список ЕС только в декабре, но член Совета Федерации находится под персональными санкциями еще с марта прошлого года. Это не прервало его бизнес-отношений с Marchante. Сергей Муратов Сенатор Муратов, разумеется, поддерживает войну России против Украины. Тем более она ему лично выгодна: «Курганприбор» — производитель взрывателей для танковых выстрелов, сухопутной и морской артиллерии, ракетных систем залпового огня (РСЗО), зенитно-ракетных комплексов. В частности, именно это предприятие поставляет взрыватели и механизмы для реактивных снарядов к РСЗО «Смерч» и «Град», которые часто применяют при ударах по гражданским объектам. Приборы ночного видения Петербургское АО «Ломо» — производитель оптических систем для Военно-морского флота, Военно-космических сил и Сухопутных войск. Например, прицелов ночного видения «Маугли-2» и «Маугли-2М» для переносных зенитных ракетных комплексов. Полуактивной головкой самонаведения разработки «Ломо» оснащаются и высокоточные (управляемые) снаряды «Краснополь». В ходе войны с Украиной «Краснополь» настолько хорошо зарекомендовал себя, что объем производства таких снарядов в 2022 году вырос в несколько раз. Поставщик «Ломо» из Европы — эстонская Marker Nordic Ou. Фирма из Таллина снабжала российского оборонного подрядчика волоконно-оптическими жгутами, промышленным клеем и др. Нейросети для Минобороны Семья главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, который ранее курировал закупки вооружения в Минобороны и в качестве вице-премьера правительства, контролирует оборонного подрядчика АО НТЦ «Модуль». В частности, Минобороны закупало ускоритель нейросетей разработки НТЦ «Модуль». Электрическое же оборудование «Модуль» закупает в Швейцарии, у фирмы E-tec Interconnect AG. Надувные танки Венгерская фирма Aluminiumarugyar Zrt. продает емкости для газа российскому предприятию «Русбал», производителю надувных макетов для армии. Двигатели для военных кораблей Еще одни покупатели продукции из Европы — олигархи Искандар Махмудов и Андрей Бокарев. Они контролируют АО «Коломенский завод», поставляющее Минобороны дизельные двигатели для военных кораблей. Части для двигателей типа Д500 «Коломенскому заводу» продает Sipavag AG из Швейцарии, D.Kudarauskienes Warehouse из Литвы и Geislinger GmbH из Австрии. Именно на базе дизелей типа Д500 предприятие производит двигатели для Военно-морского флота. Винтовые пружины «Коломенский завод» получает из Германии, от Heinrich Eibach GmbH. Предохранительные клапаны — от HOERBIGER Wien GmbH из Австрии. Части двигателей типа Д49 — от Piston Ring Manufacturer Prima из Польши.

