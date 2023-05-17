«Китай начинает уставать от войны России в Украине»

В пятницу Министерство иностранных дел Китая объявило, что на этой неделе направит специального посланника Ли Хуэя в Украину и Россию, чтобы помочь в достижении политического урегулирования «продолжающегося кризиса». По словам официального представителя МИД, специальный представитель Китая по евразийским делам и бывший посол в Москве Ли Хуэй также посетит Польшу, Францию и Германию. Ранее Пекин представил мирный план, к котором эксперты и политики отнеслись скептически: в нем не было осуждения действий России и требований прекратить атаки и вывести войска с территории Украины.

В понедельник началась поездка специального представителя Китая Ли Хуэя: высокопоставленный дипломат посещает Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию. Цель поездки – политическое урегулирование войны в Украине.

«В широком смысле, это важная миссия потому, что Китай меняет свою позицию относительно российского вторжения. Состоялся разговор Зеленского и Си по телефону. Китай впервые собирается поставить Москву и Киев в равные условия в плане дискуссий относительно этого вторжения. Китайцы даже использовали одну и ту же фразу про стратегическое партнерство. “Надеемся на стратегическое партнерство” как с Киевом, так и Москвой. Этот визит — продолжение телефонного разговора: китайский посланник едет не только в Киев, но и в другие европейские столицы. Другими словами, будет обсуждение того, как европейцы видят возможное решение. Китай делает это не потому, что выбирает Украину, а не Россию или потому, что их приоритет — гражданское население Украины. Они делают это исходя из собственных китайских интересов. Но эти корыстные интересы меняются, т. к. экономическое будущее Китай не видит бок о бок с Москвой, которая нанесла себе серьезный ущерб из-за этого вторжения, экономическое будущее Китая связано с другими партнерствами, другими связями — в том числе с Европой», — считает Скотт Лукас, политический аналитик.

«Я не могу себе представить, что серьезные переговоры состоятся, пока люди не увидят, насколько успешным будет контрнаступление Украины. Украинцы точно не захотят отдавать значительную часть своей территории, если только контрнаступление не провалится. И россияне не собираются отказываться от значительной территории, если только наступление не оттеснит их слишком сильно. Я думаю, что, во-первых, Китай маневрирует, чтобы увидеть, кто будет участниками мирных переговоров, как только они начнутся, что опять же я не могу себе представить, пока мы не узнаем, насколько успешным было контрнаступление. Второе, это также может быть определенным сигналом Китая России, говорящим, что Китай начинает уставать от происходящего. Я думаю, китайцы изначально думали, о война ослабит США, в частности, а она, наоборот, ведет к укреплению НАТО. Это не служит целям Китая — изоляции США. И я думаю, что Китай хочет немного отойти от России. Я не знаю, насколько далеко они готовы отступить. Итак, это способ подать сигнал России, что если она не проявит некоторую гибкость или некоторую компетентность в ведении войны, или и то, и другое, то терпение Китая не будет бесконечным», — добавляет профессор — китаист Чикагского университета Кеннет Померанц.

В годовщину вторжения России в Украину Китай представил свой мирный план из 12 пунктов, тогда эксперты не возлагали на него особых надежд, так как он отражал в основном интересы самого Китая.

«Я думаю, что эта поездка важна, но не с точки зрения конкретного мирного плана как платформы для переговоров. Вчера президент Зеленский в Германии, прежде чем он уехал во Францию, очень многозначительно заявлял, что может быть посредничество, которое приведет к политическим дискуссиям, направленным на то, чтобы положить конец вторжению, но это должно быть на условиях Украины. Другими словами, любые переговоры должны начинаться, а не заканчиваться, с вывода российских войск с оккупированных территорий, возможно, не из Крыма, но, безусловно, с тех территорий, которые были захвачены с февраля 2022 года, а на данные момент таких переговоров не было и сейчас не будет. Китайский мирный план весьма расплывчат. В нем просто говорится, что мы хотели бы провести обсуждения, которые приведут к прекращению огня, мы уважаем суверенитет и так далее и тому подобное. Китайский мирный план с его расплывчатыми формулировками не может заменить того, что сказал Зеленский, что фактически является предварительным и основным условием», — рассказывает эксперт Лукас.

Ли Хуэй, свободно говорящий на русском, — бывший посол Китая в России. После телефонного разговора Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина в конце апреля Китай сообщил, что направит спецпредставителя в Украину для урегулирования кризиса. Ли Хуэй посетит Киев 16-17 мая.

Голос Америки