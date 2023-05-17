Европейские лидеры пообещали привлечь Россию к ответственности за войну в Украине

Европейские лидеры пообещали привлечь Россию к ответственности за ее войну против Украины и представили механизм отслеживания потерь и ущерба, нанесенного силами Москвы.

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак были в числе тех, кто подчеркнул свою поддержку Украины на редком заседании правозащитного органа Совета Европы, собравшегося в Исландии на двухдневный саммит.

К ним присоединился по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский, который только что завершил турне по европейским столицам, чтобы получить больше оружия и помощи перед ожидаемым контрнаступлением против российских сил.

На встрече в Рейкьявике был представлен новый Реестр ущерба – механизм регистрации и документирования свидетельств и заявлений об ущербе, потерях или травмах, понесенных в результате российского вторжения.

На встрече также рассматривались другие вопросы, включая судьбу тысяч детей, вывезенных из Украины в Россию или на оккупированные Россией территории с начала войны, что Киев и его союзники осудили как незаконную депортацию.

«Пришло время дать отпор. Демократии, подобные нашим, должны укреплять свою устойчивость, чтобы мы могли превзойти тех, кто порождает нестабильность», – заявил Сунак.

«Мы привлечем Россию к ответственности за ужасные военные преступления, которые были совершены, и мы также должны извлечь уроки из этой войны, подготовившись к противостоянию угрозам нашим обществам, пока они не станут слишком большими, чтобы с ними можно было справиться», – добавил он.