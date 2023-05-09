Замість Марка Міллі, що йде на пенсію в Генштаб Пентагону серьозно розглядається дві кандидатури

Замість Марка Міллі, що йде на пенсію в Генштаб Пентагону серьозно розглядається дві кандидатури.

Це Чарльз Браун та Девід Бергер.

Хотілося б Бергега — величезний досвід військових дій. Він брав своїм підроздіом Ель-Фалуджу в іракській війні, кілька складних операцій в Афганістані.

Але його просувають республіканці. ДО того ж є й інші аргументи.

Чарльз Браун виплив в командування Пентагону на хвилі афро-американських протестів.

Досвід також великий, але безпосереднього досвіду прямих бойових дій немає. Та він можливо має більші шанси, бо займався плануванням операцій на Тихому океані (Привіт Китай).

Важливо буде подивитись в якому напрямку розвернуть Пентагон в найбліжчі дні. Китай чи рф, та Близький Схід. Як на мене важливіше перше, бо загроза Китая Тайваню це перспектива десь 2025-2027 року, не раніше.

Віталій Рождаєв.