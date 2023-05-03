Освобождение Крыма в контексте украинского контрнаступления

Освобождением Крыма российско-украинская война должна и завершиться. Об этом в интервью АрмияInform сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

Он отметил, что ГУР Минобороны Украины настоятельно рекомендует покинуть оккупированный Крым, пока такая опция еще есть.

«Безусловно, врага нужно отрезать от Крыма. Сделать так, чтобы Россия не смогла использовать временно оккупированный полуостров в военных целях и, в конце концов, осуществила так называемый крымский “жест доброй воли”. Достижение этой цели может стать ключом для справедливого мира», – подчеркнул Андрей Черняк.

Андрей Черняк напомнил, что «войну против Украины Россия начала с оккупации Крыма в 2014-м, превратив полуостров в мощную военную базу».

По его словам, Украина не прекращает принимать соответствующие меры и на крымском направлении, о чем, в частности, свидетельствуют недавние события на территории полуострова: «Километровые пробки на незаконно возведенном мосту из Керчи в Россию – это правильная реакция», – сказал Андрей Черняк.

Американское издание the Atlantic приводит слова министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что «Крым мы возьмем без боя».

Авторы статьи также отмечают, что украинцы говорят о «военно-политическом» освобождении Крыма, а не о чисто военном контрнаступлении, понимая хорошую защищенность полуострова.

«Как только они перекроют автомобильные, железные и водные пути к полуострову и обстреляют военную инфраструктуру беспилотниками, можно предположить, что многие жители России, особенно недавние иммигранты, убедятся, что им лучше жить где-то в другом месте», – подчеркивается в статье, которая называется «Контрнаступление».

В соцсетях также сообщается, что некоторые жители Крыма бежали после взрыва на мосту через Керченский пролив, который соединяет Крым с Россией, а также других взрывов на полуострове.

В эфире телемарафона «Единые новости» министр обороны Алексей Резников заявил 1 мая, что подготовительный этап к контрнаступлению выходит на финишную прямую, а окончательное решение о месте и времени контрнаступления примет Генштаб.

Если что-то пойдет не так

Издание «Медуза» цитирует методичку, подготовленную администрацией президента России для российских пропагандистов, в которой советуют «не занижать ожидания анонсированного контрнаступления Украины при поддержке НАТО».

Провластным СМИ рекомендуют сделать акцент на том, что западные страны поставляют Киеву вооружение и всячески поддерживают Украину.

Источники «Медузы» пояснили, что такому освещению готовящегося контрнаступления можно будет дать выгодную для Кремля интерпретацию при любом его исходе: как успешном для России — в случае неудачи украинского наступления, так и успешном для Киева — в случае освобождения украинской территории от оккупации.

«Если Украина при помощи оружия из США и Европы достигнет каких-то успехов и займет территории, их потеря тоже будет объяснима: весь Запад сосредоточил огромные усилия на фронте, но его успехи – по сравнению с этими усилиями – очень скромные. То есть российская армия, в общем, тоже справилась», – отмечается в материале.

В этой же методичке Кремль «советует» пропагандистам «не педалировать информацию о суммах средств», которые направляются из российского бюджета на восстановление инфраструктуры на оккупированных и аннексированных украинских территориях.

Актуальные вопросы крымской деоккупации

Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник отмечает, что крымское общество не является монолитным, оценивая ситуацию на полуострове.

«Первая группа та, которая изначально занимала проукраинскую позицию. В том числе и те, кто преследуется по административным и уголовным статьям за поддержку Украины. По количеству дел административного характера мы видим, что поддержка Украины в Крыму значительная и оккупационная власть старается максимально этих людей преследовать и запугивать, чтобы как раз создать как бы миф, пропагандистскую картинку о том, что якобы Крым российский», – говорит Ольга Скрипник корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Она также напоминает, что в Крыму нередко можно увидеть различные надписи в поддержку Вооруженных сил Украины, там действует подпольное движение в различных формах.

«Часть населения действительно не просто ждет деоккупации, а еще и активно действует для того, чтобы Крым был быстрее освобожден. Еще одна категория, которая изначально была очень ярых пророссийских взглядов, – теперь действительно пытается выехать. Особенно речь идет о семьях, связанных с силовыми структурами, ФСБ. И те, кто испытывает панические настроения, отслеживают информацию о том, что могут быть удары со стороны Вооруженных сил Украины, и нужно выезжать, собирать вещи», – подчеркивает Ольга Скрипник.

Она отмечает, что выезд жителей Крыма происходит «волнами» – после ударов по аэродрому в Новофедоровке, по нефтебазе в Севастополе.

Один из распространенных запросов от жителей Крыма, по словам Ольги Скрипник, касается того, какие будут действия Украины в отношении тех, кто работал в бюджетных, социальных сферах.

«Что касается социальных сфер, то в принципе Украина пока не настолько четко сформулировала ответы на эти вопросы. Есть различные инициативы в Верховной Раде по вопросам коллаборационизма, и это тоже оставляет поле для дискуссии, опасения, манипуляции со стороны России о том, что Украина намерена всех преследовать. Эти вопросы действительно до сих пор актуальны», – утверждает Ольга Скрипник.

Освобождение Крыма неизбежно

Политический аналитик Борис Кушнирук считает, что иногда часть обнародованной официальной информации следует понимать, как создание психологического давления на врага.

«Мы создаем психологическое давление на россиян в том числе и атмосферу неотвратимости наказания. И чем чаще будет звучать тема неотвратимости наказания, тем больше эта формула приобретает материальную составляющую», – говорит Борис Кушнирук корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

В рамках запланированного контрнаступления, он считает, что любое заявление может быть использовано для борьбы с агрессором.

«И никто не знает, возможно, необходимо создать представление о наступлении на одном направлении, а наступление начнется на другом. Информационный шум иногда может выдать и реальные идеи, и направления, и какая-то из них теоретически может оказаться правдивой», – считает Борис Кушнирук.

Однако, по его словам, «война есть война», и оккупантам нужно обратить внимание на заявления, поскольку освобождение Крыма неизбежно.