Китай заявив, що Тайвань належить йому «історично»

Міністр закордонних справ КНР Цінь Ган під час виступу на міжнародному форумі з модернізації в Шанхаї заявив, що Тайвань історично є невід’ємною частиною Китаю — «Укрінформ»

«Тайвань був невід’ємною частиною території Китаю з давніх часів, і обидва береги (Тайванської – ред.) протоки належать одному Китаю. Це історія Тайваню і це статус-кво Тайваню. Повернення Тайваню до Китаю є складовою післявоєнного (після Другої світової війни – ред.) міжнародного порядку, написаного чорним по білому в Каїрській і Потсдамській деклараціях».

За словами голови МЗС Китаю, «сепаратистські сили незалежності Тайваню» та «кілька країн, які прагнуть скористатись ситуацією», намагаються змінити статус-кво, скасувати принцип «одного Китаю» і досягнути його «мирного поділу».

Пряма мова: «Це неприйнятно для 1,4 млрд китайців. Китай не втратить жодної частини своєї території, відновленої після Другої світової війни, і встановлений післявоєнний міжнародний порядок не буде змінений.

Ми хотіли б чітко дати зрозуміти тим, хто прагне саботувати міжнародне законодавство в ім’я міжнародного порядку: питання Тайваню належить до корінних інтересів Китаю, і наша відповідь тому, хто спробує зруйнувати принцип одного Китаю, – ми ніколи не відступимо перед будь-яким актом, який підриває суверенітет і безпеку Китаю».