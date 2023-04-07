«Катрусин кінозал» — аніме «Summer Wars»

До-речі, мені на очі так і не попалися, як нормальний опис цього шедевру, так й нормальна рецензія. Бо в дійсності це не так просто — кіно багатопланове та дуже захоплююче.

І тому , шановні кіномани — пристібніться до своїх крісел та диванів перед переглядом. Бо в нас сьогодні японська науково-фантастична екшен-драма мого улюбленого Мамору Хосода «Summer Wars» або «Літні війни».

Оскільки попереду вихідні та свята, то треба щось особливе для перегляду.

І знову наш «Катрусин кінозал» передає «Hello».

2009, За легендою фільму весь світ живе у «Мультивсесвіті OZ», де можна створювати бізнеси, купувати цифрові та реальні речі, примати участь в поединках та міжнародних конференціях, створювати свої повноцінні аватари.

І тут весь цей світ і всіх людей взламує штучний інтеллект, створений для військових.

До «Мeta» ще десь 12 років…

Дивлячись цей анімаційний фільм, у вас буде відчуття — «та дідька, це ж зараз відбувається»!

В дійсності Мамору Ходоса зробив не тільки якісну наукову фантастику з прогнозом найближчого майбутнього, а (що відповідає його стилю робіт) чудову соціальну драму, де явна відсилка до шекспірівської трагедії.

Як також характерно для робіт цього видатного автора, всі персонажі детально пропрацьовані з точки зору психології особистостей (не випадково в аніме головний антагоніст зветься Love Machine).

І тому здавалося б простий сюжет набуває властивостей вдумливого дорослого кіно під соусом «підлітковості» та на рівні скаженої динаміки.

Ви не зможете відірватися до фінального кадру цього фільму від екрану.

Вам він запам’ятаєтсья надовго.

Для мене особисто Мамору Ходоса дуже близький як за думками, так й за стилем робіт та ідей. Я майже так як й він розмірковую в повсякденні, та коли створюю якісь певні сюжети для книжок чи іншого.

Я мрію колись особисто зустрітися з цим вельми прагматичним геніем, та потиснути його працьовиту руку, щоб подякувати за внесок в світову анімацію.

І тому за цей фільм ставлю від себе оцінку 10/10.

Фільм рекомендований для перегляду всією сім’єю, з дітьми середнього та старшого шкільного віку.

Рекомендую повнометражку розбити на два дні, бо інашкше емоції після перегляду можуть заважати швидко заснути.

Ну й гарних вихідних.