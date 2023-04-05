Китай не на стороні Росії у війні в Україні, — посол Китаю в ЄС

Посол Китаю в Євросоюзі Фу Цун (Fu Cong) заявив, що Китай не на стороні Росії у війні в Україні.

Про це повідомляє The New York Times.

У годинному інтерв’ю напередодні європейської дипломатичної місії в Пекіні посол Китаю в Європейському Союзі сказав, що критики неправильно витлумачили відносини його країни з Росією. Він зауважив, що зв’язки двох країн не такі вже “безмежні”, як колись заявляли їхні лідери.

Лише за три тижні до того, як Росія вторглася в Україну, президенти Володимир Путін і Сі Цзіньпін підписали спільну заяву, в якій проголосили «безмежність» дружби між їхніми країнами. Але посол Фу Цун сказав, що Китай не був на стороні Росії у війні, і що деякі люди «навмисно неправильно це тлумачать».

Він додав: «Без обмежень» — це не що інше, як риторика».

Пан Фу звернув увагу, що Китай не надав Росії військової допомоги та не визнав її спроб анексувати українські території, включаючи Крим і Донбас.

Посол Китаю Фу Цун зробив ці заяви перед поїздкою до Китаю президента Франції Еммануеля Макрона і президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.