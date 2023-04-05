Деркач — агент ФСБ. Він мав зруйнувати відносини України та США і допомогти РФ захопити ядерні об’єкти — британське дослідження

Про це йдеться в доповіді британського Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) про діяльність російських спецслужб і нетрадиційних методах ведення війни Росією, повідомляє 5 канал.

Автори дослідження переконані, що серед завдань Деркача було захоплення Росією контролю над ядерними об’єктами, а також дестабілізація відносин зі США як стратегічним партнером України.

Вони нагадують, що Деркач кілька років очолював “Енергоатом” та підписав з Росатомом ряд угод, які створили залежність від російської атомної промисловості.

СБУ була глибоко стурбована його діяльністю в той час і доповіла тодішньому президенту Віктору Ющенку про потенційні загрози національній безпеці України.

На думку української розвідувальної спільноти, вплив на українську атомну енергетику в інтересах Росії та “Росатома” був основним напрямом проросійської діяльності Деркача до 2022 року.

Автори дослідження нагадують, що вперше Деркача викрили як російського агента у 2020-2021 році, коли мінфін США запровадив проти нього санкції. Тоді ж санкції запровадили проти народних депутатів України Олександра Дубінського, Олександра Онищенка, прокурора Костянтина Кулика, колишнього помічника генпрокурора Андрія Теліженка та ще трьох громадян України. Вони намагалися вплинути на уряд США, створивши в українському парламенті “антикорупційну групу”. Її мета полягала в тому, щоб припинити або принаймні скоротити міжнародну допомогу Україні.

У дослідженні йдеться, що, крім цього, ГРУ РФ доручило Деркачу створити мережу приватних охоронних фірм, які після прибуття російських загарбників допомагали б їм утримувати контроль в ряді міст. На цю діяльність він щомісяця отримував від росіян $3-4 млн.

Також автори дослідження твердять, що Деркач мав зв’язки з деякими найважливішими російськими агентами та міг бути причетним до вербування в російську агентурну мережу найвищих українських посадовців – зокрема, у спецслужбах та парламенті.

Також проросійський депутат Андрій Деркач, проти якого Мінюст США висунув звинувачення щодо співпраці на користь кремля, відмивання грошей та інших злочинів, за даними видання The Insider був партнером Віктора Бута у міжнародній торгівлі зброєю.