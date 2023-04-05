«Барбі» з 21 липня

Наш «Катрусин кінозал»повідомляє очікувану новину.

Показ «Барбі» в кінотеатрах світу призначений з 21 липня.

Фільм — легка комедія, у вигляді «вінілових джунглів», де зібрали цілий букет зірок. В головних ролях Марго Роббі та Райан Гослінг. Гра в них шикарна, але про самий фільм поки що сказати особливо нічого. Але…

режисер — Грета Гервіг, що є номінанткою кілької кінематографічних нагород. Багатьом знайома її робота «Леді Бьорд» (тут в нас Оскар-номінація).

Ідея фільму класична та пряма як двері — лялькові герої втрачають свій едем, після чого потрапляють в реальний світ.

Як на мене — цікаю подивитись на чергову дизайнерську версію біблійної оповіді.

Судячи з трейлеру , фільм доволі яскравий, динамічний та легкий для сприйняття, тому можна з дітьми, а можна з пивком та чіпсами.

Віталій Рождаєв