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Конгрессмен Стив Коэн: есть международные стандарты для объявления страны виновником геноцида, и РФ им соответствует

Законодатель-демократ от Теннесси и член Хельсинкской Комиссии США считает, что наемники ЧВК «Вагнер» должны быть объявлены международными террористами

Конгрессмен-демократ от штата Теннесси Стив Коэн (Steve Cohen) уже много лет является членом Хельсинкской Комиссии США – объединенной делегации Конгресса в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Стив Коэн был одним из организаторов недавних слушаний в Хельсинкской Комиссии, посвященных возможному признанию «ЧВК Вагнер» террористами, и также он является спонсором закона «О привлечении к ответственности российских наемников» (Holding Accountable Russian Mercenaries Act, HARM Act), обсуждаемого сейчас Палатой представителей. Аналогичный закон находится сейчас и на рассмотрении Сената.

В интервью Русской службе «Голоса Америки» законодатель подчеркнул, что власти США должны пойти дальше и объявить Россию страной, совершающей в Украине акты геноцида.

27 марта, 2023 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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