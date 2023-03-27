Конгрессмен Стив Коэн: есть международные стандарты для объявления страны виновником геноцида, и РФ им соответствует

Конгрессмен-демократ от штата Теннесси Стив Коэн (Steve Cohen) уже много лет является членом Хельсинкской Комиссии США – объединенной делегации Конгресса в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Стив Коэн был одним из организаторов недавних слушаний в Хельсинкской Комиссии, посвященных возможному признанию «ЧВК Вагнер» террористами, и также он является спонсором закона «О привлечении к ответственности российских наемников» (Holding Accountable Russian Mercenaries Act, HARM Act), обсуждаемого сейчас Палатой представителей. Аналогичный закон находится сейчас и на рассмотрении Сената.

В интервью Русской службе «Голоса Америки» законодатель подчеркнул, что власти США должны пойти дальше и объявить Россию страной, совершающей в Украине акты геноцида.