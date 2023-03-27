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Бахмут та логістичні шляхи перебувають під контролем ЗСУ

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Ворог не залишає намірів оточити, захопити Бахмут та позбавити місто логістичних шляхів. Ситуація залишається напруженою, але повністю контрольованою ЗСУ. На даний час логістичні шляхи й місто під контролем ЗСУ. Сили оборони продовжують успішно виконувати завдання щодо оборони цього напрямку», — зауважив Кудряшов.

За словами бійця, щільність вогню у Бахмуті та на околицях міста залишається інтенсивною.

«Спроби ворога щодо прориву дійсно зменшилися. Але не завдяки тому, що ворог виснажився, а завдяки тому, що ЗСУ за цей час завдали такого ураження ворогу, що ворог зупинився. Оперативні успіхи щодо просування з боку ворога відсутні», — додав Кудряшов.

  • За даними британської розвідки, спроби РФ захопити Бахмут зайшли в глухий кут через великі втрати та виснаження сил російських підрозділів.
27 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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