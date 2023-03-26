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Немає жодних ознак, що РФ готується застосувати ядерну зброю, — Пентагон У ЗСУ прокоментували заяви про виснаження російських військ під Бахмутом » ЗСУ ліквідували понад 170 тис. росіян від початку повномасштабного вторгнення Упродовж доби 25 березня РФ втратила в Україні 660 військових, 15 танків, 15 бронемашин, 8 артсистем, 2 БПЛА та засіб ППО Про це Генштаб поінформував на фейсбуці. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 170 550 (+660) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3595 (+15)

бойових броньованих машин ‒ 6947 (+15)

артилерійських систем – 2631 (+8)

РСЗВ – 522 (+2) од.

засобів ППО ‒ 277 (+1)

літаків – 305 (+0)

гелікоптерів – 291 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+2)

крилатих ракет ‒ 911 (+0)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5486 (+3)

спеціальної техніки ‒ 282 (+3) Дані уточнюються