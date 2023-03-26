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ЗСУ ліквідували понад 170 тис. росіян від початку повномасштабного вторгнення

техніка окупантів
Упродовж доби 25 березня РФ втратила в Україні 660 військових, 15 танків, 15 бронемашин, 8 артсистем, 2 БПЛА та засіб ППО

Про це Генштаб поінформував на фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 170 550 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3595 (+15)
  • бойових броньованих машин ‒ 6947 (+15)
  • артилерійських систем – 2631 (+8)
  • РСЗВ – 522 (+2) од.
  • засобів ППО ‒ 277 (+1)
  • літаків – 305 (+0)
  • гелікоптерів – 291 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+2)
  • крилатих ракет ‒ 911 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5486 (+3)
  • спеціальної техніки ‒ 282 (+3)

Дані уточнюються

26 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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