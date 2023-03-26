ЗСУ ліквідували понад 170 тис. росіян від початку повномасштабного вторгнення

Про це Генштаб поінформував на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 170 550 (+660) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3595 (+15)
- бойових броньованих машин ‒ 6947 (+15)
- артилерійських систем – 2631 (+8)
- РСЗВ – 522 (+2) од.
- засобів ППО ‒ 277 (+1)
- літаків – 305 (+0)
- гелікоптерів – 291 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+2)
- крилатих ракет ‒ 911 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5486 (+3)
- спеціальної техніки ‒ 282 (+3)
Дані уточнюються
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