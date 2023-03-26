Віталій Кличко відвідав передові позиції у Бахмуті та Вугледарі та привіз захисникам дрони та ліки

Віталій Кличко здійснив поїздку на передові позиції українських бійців у Бахмуті та Вугледарі, щоб підтримати захисників та передати необхідні їм речі. Про це мер Києва повідомив у своєму Телеграм-каналі та опублікував відео.

«Поїхав на схід України, аби підтримати і підбадьорити наших захисників та передати деякі необхідні речі, про які вони просили. Бійцям 93 ОМБР «Холодний Яр», яка обороняє Бахмут, передав кровоспинні турнікети, систему зв’язку Starlink. А також від столичних волонтерів — автомобіль пікап. Вручив бійцям бригади і відзнаки мера столиці — медалі «Честь. Слава. Держава». Також відвідав і підтримав сьогодні бійців ОМБР, які утримують передові позиції біля Вугледару. На їх прохання привіз 12 дронів Mavic 3T, обладнаних тепловізорами, та батареї до них», — повідомив Віталій Кличко.

Також він поговорив з мешканцями прифронтових населених пунктів.

«Поспілкувався і з місцевими мешканцями, що живуть поруч з лінією фронту. Вони чекають визволення всього Донбасу, Перемоги України та вірять в наші Збройні сили. Віримо і ми! Підтримуємо і допомагаємо! Разом переможемо!» — наголосив Віталій Кличко.