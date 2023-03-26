Екс-президент Франції Франсуа Олланд в інтерв´ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив, що у 2014 році західні держави не були готові до жорстких санкцій проти Росії. Він також вкотре наголосив, що Мінські домовленості дали Україні час для зміцнення своєї армії, і це дозволило у 2022 році зламати плани російського агресора.

«Міжнародне співтовариство в цілому, особливо США, і Європа, яка, за загальним визнанням, була розділена щодо питання відносин з Росією Володимира Путіна та санкцій, які будуть запроваджені, не були достатньо рішучі. Разом з Ангелою Меркель наша мета полягала в тому, щоб запобігти війні. Припинення вогню, досягнуте в Мінську в 2015 році, обмежило кількість жертв. Однак Захід не зміг зрозуміти, що Путін готується до війни», – сказав Олланд.

За словами Олланда, Путін увесь цей час розраховував на слабкість Заходу: «він думав, що політична слабкість і розбіжності в ЄС спонукають до м’якої відповіді на вторгнення в Україну. Він вважав, що відступ Америки зі світової арени, який почався з Обами, закінчиться тим, що Трамп його прискорить, і симптомом цього стала катастрофа в Афганістані, яку підтвердив Байден. Ось так минулого року Путін помилково вважав, що може піти в наступ», – пояснює екс-президент Франції.

«Путін грубо помилявся щодо західної реакції і, головне, українського опору. Він не зрозумів, що у 2022 році українська армія була не така, як у 2014 році. Час, відведений Україні Мінськими угодами, дозволив їй наростити більшу військову готовність», – вважає Олланд.

Він також пояснив, чому ні Франція, ні Німеччина не змогли запобігти війні: «Щоб запобігти війні, потрібно встановити баланс сил. Треба чітко розуміти, що у разі вторгнення буде дуже сильна зворотна реакція. Путін не повірив. Газопровід «Північний потік-2» слід було зупинити, коли він ще будувався, а західні компанії повинні були піти з Росії набагато раніше. Тоді я скасував експорт вертольотоносців “Містраль” для ВМФ РФ. Франція була одна в цьому далекосяжному кроку, тоді як інші продовжували свої звичайні відносини. При цьому Путін запрошував колишніх керівників урядів або вводив їх у ради залежних від нього компаній», – нагадав Олланд. Він зазначив, що рішення відмовитись від продажу Росії кораблів «Містраль» наразилося на величезну критику всередині Франції, але час показав – воно було правильне.

«Німеччина думала, що, купуючи газ, вона відіб’є Путіна від військових дій. Я міг зрозуміти це міркування. Зазвичай постачальник поводиться правильно, інакше він втрачає клієнта. Але Путін краще втратить ринок, ніж шматок території. У Франції також була велика поблажливість до Путіна. Дехто стверджував, що Путін став агресивним, тому що Захід недостатньо спілкувався з ним, недостатньо залучав його до наших процесів прийняття рішень і надто ігнорував перевагу Росії. Це звинувачення є хибним, воно має на меті зобразити Путіна як жертву, а Росію як країну в оточенні. Еммануель Макрон донедавна також вірив, що зможе налагодити діалог із Путіним. Ви бачили результат», – констатує Олланд.

«Але найважливіше сьогодні – це те, що ми об’єднуємося і витримуємо чутливі питання, щоб продовжувати вводити санкції проти російської економіки, карати олігархів і озброювати українців – і навіть погоджуватися на вищі ціни на енергоносії. Йдеться не лише про захист України, а про демократію», – наголошує Франсуа Олланд.

Раніше міністр закордонних справ росії Лавров заявив, що п’ятий президент України Петро Порошенко, ексканцлер Німеччини Ангела Меркель та колишній президент Франції Франсуа Олланд нібито готували війну проти РФ.

Як відомо, Ангела Меркель неодноразово останнім часом заявляла у ЗМІ, що Мінські домовленості дали Україні час підготуватися до нового вторгнення РФ.

“Україна використала цей період для того, щоб стати сильніше, що ми бачимо сьогодні. Країна 2014–15 року – це не та країна, яка є сьогодні. І я сумніваюся, що НАТО тоді могло б зробити багато, щоб допомогти Україні, як це відбувається сьогодні”, – заявила вона в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Serra.