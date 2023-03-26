Близько 200 тис. людей вийшли на акції протесту в Тель-Авіві проти судової реформи в Ізраїлі

У суботу на акції протесту в Тель-Авіві вийшли близько 200 тис. людей: жителі Ізраїлю вимагають скасування судової реформи прем’єра Нетаньягу

Про це пише Al Jazeera.

У суботу 25 березня відбувся черговий протест проти розпочатої урядом Беньяміна Нетаньягу судової реформи. Близько 200 тис. мітингувальників зібралися на вулицях Тель-Авіва.

«Ми зібралися тут сьогодні, щоб приєднатися до сотень тисяч, якщо не мільйонів ізраїльтян, які підтримують цінності, на яких була заснована ця країна», — сказав працівник сфери високих технологій Даніель Нісман в інтерв’ю агентству «Франс Прес».

«Це все, на що ми можемо сподіватися, що він (Нетаньягу, — ред.) поверне нас від краю прірви», — сказав 36-річний чоловік.

Уряд наполягає на змінах, які б обмежили повноваження Верховного суду виносити рішення проти законодавчої та виконавчої гілок влади і надали коаліційним законодавцям більше повноважень у призначенні суддів.