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Зеленський утворив військові адміністрації у Сєверодонецьку та ще двох тимчасово окупованих містах

Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський військові адміністрації населених пунктів: Сєверодонецьк, Попасна та Гірське

Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

«Постановляю: утворити на базі військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Луганської області, утворених Указом Президента України від 19 лютого 2021 року № 62/2021 «Про утворення та реорганізацію військово-цивільних адміністрацій у Луганській області», такі військові адміністрації населених пунктів: Гірське, Попасна та Сєверодонецьк», — йдеться в Указі.

Повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень

Указ набирає чинності з дня його опублікування — 24 березня 2023 року.

25 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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