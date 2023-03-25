В МЗС Китаю уникають відповіді на запитання про переговори Сі з Зеленським

Китай щодо «українського питання» підтримує комунікацію з усіма зацікавленими сторонами — речниця МЗС КНР Мао Нін під час брифінгу, цитує «Укрінформ»
«Китай щодо «українського питання» підтримує комунікацію з усіма (зацікавленими – ред.) сторонами».
Так Мао відповіла на запитання щодо переговорів глави КНР Сі Цзіньпіна з президентом Володимиром Зеленським.
Водночас речниця зовнішньополітичного відомства зазначила, що стосовно конкретного питання (зустрічі лідерів України й Китаю – ред.), їй «немає чого додати».
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