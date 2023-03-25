Українські військові за добу знищили російський гелікоптер Мі-24 та 6 БпЛА різних типів, — Генштаб Зеленський утворив військові адміністрації у Сєверодонецьку та ще двох тимчасово окупованих містах » В МЗС Китаю уникають відповіді на запитання про переговори Сі з Зеленським Китай щодо «українського питання» підтримує комунікацію з усіма зацікавленими сторонами — речниця МЗС КНР Мао Нін під час брифінгу, цитує «Укрінформ» «Китай щодо «українського питання» підтримує комунікацію з усіма (зацікавленими – ред.) сторонами». Так Мао відповіла на запитання щодо переговорів глави КНР Сі Цзіньпіна з президентом Володимиром Зеленським. Водночас речниця зовнішньополітичного відомства зазначила, що стосовно конкретного питання (зустрічі лідерів України й Китаю – ред.), їй «немає чого додати».