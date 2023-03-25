Ушёл из жизни сооснователь Intel Гордон Мур

24 марта 2023 года ушёл из жизни сооснователь Fairchild Semiconductor и Intel Гордон Мур. Ему было 94 года. Intel сообщила, что Мур мирно умер в окружении семьи в своем доме на Гавайях.

Мур родился в Сан-Франциско 3 января 1929 года. Он получил образование в Университете в Сан-Хосе, Калифорнийском университете в Беркли и Калифорнийском технологическом институте. В 1954 году в Калтехе Мур защитил диссертацию и получил степень доктора по химии.

В 1957 году Мур стал одним из основателей компании Fairchild Semiconductor. Эта компания впервые в мире создала интегральную схему, пригодную для массового производства.

Гордон Мур и Роберт Нойс в 1968 году основали компанию NM Electronics, которая позже была переименована в Intel. Мур проработал в ней 38 лет, в том числе в должностях исполнительного президента, CEO, председателя совета директоров. Мур вышел на пенсию в 2006 году. Forbes в марте 2023 года оценивала его состояние в $7,2 млрд.

Вместе с супругой сооснователь Intel создал Фонд Гордона и Бетти Мур в 2000 году, пожертвовав за это время более $5,1 млрд на благотворительность.

«Количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца», — это закон Мура от 1965 года.