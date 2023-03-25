Росія відмовилася від подальшого наступу і зосереджується на стримуванні Сил оборони

За даними видання Bloomberg, Кремль відмовився від планів подальшого наступу в Україні цієї весни і зосередиться на стримуванні українського контрнаступу — Bloomberg

Видання зазначає, що Росія прийняла таке рішення після того, як не змогла завоювати значних позицій. І вирішила зосередитися на стримуванні контрнаступу ЗСУ, який, як очікується, незабаром почнеться.

Bloomberg із посиланням на джерела пише, що, готуючись до тривалої боротьби, Кремль прагне набрати цього року до 400 000 контрактників, щоб поповнити свої ряди.

За словами цих джерел, масштабна кампанія вербування дозволить Кремлю уникнути ще однієї примусової мобілізації призовників напередодні виборчої кампанії з переобрання президента Володимира Путіна.

Призов минулої осені похитнув суспільну довіру і спровокував втечу з країни близько мільйона росіян, – ідеться в матеріалі.

Навіть незважаючи на бойові дії і політичні проблеми, Путін дав зрозуміти, що Росія налаштована на затяжну війну. Він робить ставку на те, що якщо його війська зможуть запобігти черговому прориву ЗСУ найближчим часом, підтримка Києва з боку Заходу ослабне.