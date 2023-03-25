Медведєв закликав росіян красти неліцензійний контент, аби «завдати шкоди всіляким Netflix»

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв закликав росіян завантажувати неліцензійний західний контент, аби довести його власників до банкрутства

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами колишнього президента РФ, після того, як багато закордонних стрімінгових сервісів, у тому числі Netfix, припинили роботу в Росії, їхній контент необхідно завантажувати з піратських сайтів та розповсюджувати, аби завдати правовласникам якомога більшої шкоди.

«Шукайте правильних піратів і завантажуйте у них. Зараз я до цього ставлюся за принципом «що хотіли, те й отримали». І нехай вони недобирають гроші. Ось якщо вони пішли від нас — всілякі Netflix та інші, значить, це все завантажуватимемо, будемо користуватися безкоштовно. Я б ще це все мережею розкидав, щоб завдати їм максимальної шкоди, щоб вони збанкрутували», — сказав Медведєв.