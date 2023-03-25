80% росийских морских пехотинцев с начала войны в Украине уничтожено — ISW

80% росcийских морских пехотинцев с начала войны в Украине уничтожено, считают военные аналитики. Большинство бригад росcийской морской пехоты восстанавливались по несколько раз с начала вторжения, а рекорд принадлежит 155 бригаде, которая была разбита 8 раз и 8 раз восстанавливалась с нуля. Фактически от изначального состава этого подразделения остался только флаг, а личный состав комплектуется обычными корабельными моряками и наспех мобилизованными гражданскими, считают в ISW.



Как отмечают в отчете института, российское военное руководство подвергли критике за то, что оно продолжает наступать на Угледар неэффективными лобовыми атаками в стиле «человеческой волны» .

Российские войска не в состоянии поддерживать какую-либо значительную скорость продвижения в любом месте на линии фронта, используя атаки в стиле «человеческой волны» – отмечают аналитики.

Эксперты добавляют: российская 155-я морская пехотная бригада была уничтожена и восстановлена ​​восемь раз с начала войны, в значительной степени из-за потерь, понесенных во время длительных боев за Угледар.