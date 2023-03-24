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У тимчасово окупованому Криму розпочали евакуацію людей, які співпрацюють із загарбницькою владою

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, напередодні мешканці тимчасово окупованого Криму почули по радіо попередження про підготовку до виїзду з території півострова. На думку Юсова, це попередження стосується тих кримчан, які співпрацювали із загарбницькою владою.

«Для того, щоб там був мир і порядок, півострів необхідно деокупувати і повернути туди законну українську владу. Власне, повернути Крим у рідну українську гавань, що обов’язково й відбудеться найближчим часом. Тому всім тим, хто працює на Росію, справді найближчим часом краще покинути територію українського Криму», — наголосив Юсов.

Він додав, що російське командування в Криму та окупаційна адміністрація зараз активно вивозять свої сім’ї з території півострова. Також вони продають нерухомість. Проте рядовому складу, за словами представника розвідки, окупанти кажуть не перейматися і наголошують, що все під контролем.

«Але це вже як мем про те, що «спецоперація» йде за планом… Пов’язані з росіянами сім’ї вивозять, і дуже активно. І це привід задуматися всім іншим, хто пов’язав свою долю зі злочинним путінським рашистським режимом. Крим краще покидати, доки така можливість є», — підсумував Юсов.

24 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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