У СБУ спростували інформацію про транспортне сполучення між Україною та Росією через країни ЄС

Оголошення про пасажирське сполучення між Україною та Росією через європейські країни поширюють шахраї, насправді таких рейсів не існує
Про це на брифінгу в Медіацентр Україна Львів заявила речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська, передає «Еспресо.Захід».
За її словами, це є маніпулятивні впливи, за якими можуть стояти ворожі спецслужби або ж шахраї.
«Такі повідомлення не відповідають дійсності. Квитки можуть продати, але таких рейсів не існує», – сказала Яворська.
В СБУ також закликали громадян до ретельної інфогігієни. Оскільки ворог веде проти України інформаційну війну., слід ретельно перевіряти інформацію і вірити лише офіційним джерелам комунікації. А у разі виникнення підозр, повідомляти про це на гарячу лінію СБУ.
Leave a Reply