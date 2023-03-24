У Держдепі США припускають, що Україна повертатиме деякі свої території у невійськовий спосіб

У США припускають, що Україна може повернути деякі території не військовим шляхом, проте відповідні рішення будуть приймати лише українці.

Про це йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена під час виступу перед Палатою представників.

“Вважаю, що в Україні буде територія, за яку українці будуть сповнені рішучості боротися на полі бою; там також може бути територія, яку вони вирішать повертати іншими способами”, – сказав він.

Водночас республіканець Кріс Стюарт натякнув, що мова йшла про Крим. Він заявив, що “боїться не визнання того, що Крим відрізняється від Донбасу”.

Блінкен на запитання Стюарта зазначив, що питання про звільнення території, зокрема і Криму, “мають вирішувати українці”.

“Чого ми не хочемо, що в наших спільних інтересах, так це того, щоб все втряслося так, що росіяни просто перезавантажаться, переозброяться, а потім знову атакують”, – наголосив держсекретар.