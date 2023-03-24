Столтенберг призвал Запад наращивать производственные мощности для поставок вооружений Украине

В интервью британскому изданию The Guardian генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад наращивать производственные мощности для поставок боеприпасов и вооружений Украине, так как там идет «война на истощение».

«Сегодняшняя норма расхода боеприпасов выше, чем сегодняшняя скорость производства», – сказал Столтенберг, добавив, что на следующем саммите альянса в Вильнюсе он будет добиваться согласия членов НАТО установить минимальные расходы на оборону в размере 2% ВВП.

Напомним, что глава альянса заявил во вторник, что из тридцати стран альянса только семь достигли целевого показателя военных расходов НАТО в размере 2% от ВВП, и призвал союзников к скорейшему увеличению своих военных расходов.

«Без сомнения, нам нужно делать больше, и мы должны делать это быстрее. Темпы, которые мы имеем, когда речь идет об увеличении расходов на оборону, недостаточно высоки, – сказал Столтенберг. – В более опасном мире нам нужно больше инвестировать в оборону».

Напомним, что глава военной разведки Литвы заявил в начале месяца, что у России хватит ресурсов, чтобы продолжать войну в Украине еще два года, если боевые действия будут идти с той же интенсивностью, что сегодня.

«Ресурсов, которыми располагает Россия сейчас, хватит, чтобы продолжать войну с такой интенсивностью, как сегодня, еще два года, – сказал журналистам начальник разведки Литвы Элегиус Паулавичюс. – Как долго Россия сможет вести войну, будет также зависеть от поддержки российских вооруженных сил со стороны таких государств, как Иран и Северная Корея».

По словам Столтенберга, ожесточенные бои, в настоящее время сосредоточенные вокруг Бахмута на востоке Украины, показывают, что Россия готова «бросить тысячи и тысячи дополнительных войск, нести многочисленные потери ради минимальной выгоды».

«Путин не планирует мир, он планирует вести войну дальше», – продолжил Столтенберг, добавив, что Россия наращивает военно-промышленное производство и «обращается к авторитарным режимам, таким как Иран или Северная Корея, и другим, чтобы попытаться получить больше оружия».

Столтенберг считает, что Запад предоставил достаточно военной техники, включая танки, боевые машины и ракетную артиллерию, «чтобы позволить украинцам отвоевать территорию, захваченную Россией.

Но глава НАТО не исключил, что страны-члены пойдут дальше и направят F-16 или другие западные самолеты в Украину, после призыва, с которым в феврале выступил президент Украины Владимир Зеленский. В этом месяце Польша и Словакия согласились предоставить 17 самолетов МиГ-29 советского образца, но общее количество имеющихся самолетов невелико.

«Мы должны продолжать решать вопрос о необходимости расширения возможностей», – сказал Столтенберг.

Между тем, министры иностранных дел стран ЕС согласились одобрить на саммите в Брюсселе на этой неделе план стоимостью два миллиарда евро, цель которого – поставить Украине один миллион артиллерийских снарядов в ближайшие 12 месяцев, а также пополнить запасы ЕС.

Во время визита в столицу Финляндии Хельсинки в начале марта, Столтенберг заявил журналистам, что Украина станет членом альянса «в долгосрочной перспективе».

При этом он подчеркнул, что самым актуальным вопросом является ее сохранение как независимой страны в условиях российского вторжения.

«Члены НАТО согласились, что Украина станет членом нашего альянса, но также и с тем, что это является долгосрочной перспективой», – констатировал он.

Напомним также, что пресс-секретарь альянса Оана Лунгеску заявила в феврале, что Столтенберг завершит свой срок полномочий, как и планировалось, в октябре, и не будет продлевать свой мандат, как он поступил в прошлом году.