Міноборони Британії: війна в Україні порушила систему підготовки російської армії

Війна Росії проти України серйозно порушила систему підготовки російських військових.

За даними британської розвідки на середину березня 2023 року Росія, ймовірно, передислокувала щонайменше 1000 військовослужбовців, які проходили підготовку на полігоні Обуз-Лесновський на південному заході Білорусі.

Хоча нової ротації військ не було помічено, Росія, найімовірніше, залишила наметовий табір на місці. Це свідчить про те, що вона розглядає можливість продовження навчальної програми, відзначили британські розвідники.

“Той факт, що Росія вдалася до підготовки свого особового складу на базі набагато менш досвідченої білоруської армії, підкреслює, що “спеціальна військова операція” Росії серйозно порушила систему підготовки російських військових — інструктори здебільшого були задіяні в Україні”, — йдеться у повідомленні британської розвідки.

Росія, ймовірно, також розглядає подальшу непряму підтримку “операції” з боку Білорусі як важливий політичний меседж.