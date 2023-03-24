Ми перебуваємо на вирішальному етапі битви за Україну — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що «ми перебуваємо на вирішальному етапі боротьби за Україну, яка триває століття, яка стала змістом життя різних поколінь нашого народу».

Він сказав про це в п’ятницю, виступаючи на церемонії випуску офіцерів у Київському інституті Національної гвардії.

Зеленський зазначив, що «Національна гвардія стала одним із ключових елементів загальної системи захисту нашої держави. Одним із ключових чинників, які не дають ворогу здолати Україну. З перших хвилин 24 лютого і в роки війни на Донбасі нацгвардійці проявляють справжню українську силу, роблять усе, щоб наша держава вистояла».

«Сьогодні ми додаємо до нашої перемоги, яку українці наближають усіма силами, ще триста тридцять чотири причини. Триста тридцять чотири воїни Національної гвардії, які завершили вишкіл і долучаються до Сил оборони і безпеки України», — сказав він, додавши: «Триста тридцять чотири офіцери, які мають за будь-яких обставин примножувати славу України, боронити волю України, піклуватися про українців та українок, які будуть поряд — у ваших підрозділах, на ваших позиціях, на ваших ділянках фронту або де завгодно ще, де ви діятимете, боронитимете державу та своїх бійців; пам’ятати, що перемогою України стане сума стійкості, сміливості та результативності всіх, хто б’ється за Україну; всюди захищати честь України, наших сил оборони та безпеки, Національної гвардії України — це ваш шлях, шлях українських офіцерів».

«Не маю жодного сумніву, що нам вдасться захистити Україну і вибороти для українського народу довготривалу безпеку — свободу і мир. Ми маємо зробити все, щоб прискорити цей результат. Прискорити нашу перемогу», — сказав президент.